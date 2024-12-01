Использование Кока-Колы в бытовых условиях

Кока-Кола (Coca-Cola) – такой излюбленный и популярный среди современников напиток. Стоит только оглянуться вокруг себя в каком-нибудь людном месте и, как минимум, три-четыре человека обязательно будут держать в руках маленькую бутылочку данного напитка.