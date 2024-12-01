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Использование Кока-Колы в бытовых условиях

Использование Кока-Колы в бытовых условиях

Кока-Кола (Coca-Cola) – такой излюбленный и популярный среди современников напиток. Стоит только оглянуться вокруг себя в каком-нибудь людном месте и, как минимум, три-четыре человека обязательно будут держать в руках маленькую бутылочку данного напитка.

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