В Киевской области перекрыли движение на участке автодороги после взрыва

На участке автодороги М-06 Киев — Чоп в Киевской области перекрыли движение после взрыва и последовавшего за ним пожара.
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