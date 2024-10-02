WSJ: Израиль предупредил Иран об ударах по ядерным и нефтяным объектам

Власти Израиля заявили, что дадут жесткий ответ на обстрел своей территории. Израиль предупредил Иран о готовности к жесткому ответу на любые обстрелы своей территории, включая нанесение ударов по ключевым ядерным и нефтяным объектам.
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