Гендиректор «Авангарда» объявил о возможности подписания Гусева

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил о готовности команды подписать нападающего Никиту Гусева после истечения его контракта с «Динамо» 31 мая.
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