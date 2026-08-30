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Царьград

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Гендиректор «Авангарда» объявил о возможности подписания Гусева

Гендиректор «Авангарда» объявил о возможности подписания Гусева

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил о готовности команды подписать нападающего Никиту Гусева после истечения его контракта с «Динамо» 31 мая.

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