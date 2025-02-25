Школьники из сектора Газа бросают вызов разрушениям войны

Некоторые дети начали возвращаться в школы в секторе Газа после того, как власти объявили о начале учебного года в попытке восстановить обычную жизнь в анклаве, разрушенном 15 месяцами войны, сообщает MSN.
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