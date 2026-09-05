Всероссийский фестиваль памяти Гуркина открывается в Черемхово

Во Всероссийском фестивале «Театральная провинция» памяти В.П. Гуркина, который пройдет в городе Черемхово Иркутской области с 6 по 13 сентября, примут участие шесть театров России.
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