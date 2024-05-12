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Петербургский дневник

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Песков: бюджет Министерства обороны РФ приближается к уровню середины 80-х годов

Данная цифра не является критической Бюджет Министерства обороны России и силового блока приближается к уровню середины 80-х годов, это не критично, однако очень важно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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