Toyota обновила Land Cruiser 300 с гибридной силовой установкой для японского рынка

Toyota представила обновленную версию Land Cruiser 300 на японском рынке, ключевым новшеством которой стала гибридная силовая установка вместо чисто бензинового двигателя V6.
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