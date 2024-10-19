Силуанов: Жители новых регионов смогут взять ипотеку под 2%

В этом году в России предусмотрено более 1 триллиона рублей на выполнение гособязательств по ипотечным программам, включая новые регионы страны — Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.
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