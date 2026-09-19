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Пять лет «нападений» на НАТО: как Трамп пересказал европейские страшилки и сам того не заметил

Пять лет «нападений» на НАТО: как Трамп пересказал европейские страшилки и сам того не заметил

Дональд Трамп, мастер полутонов и фраз, рассчитанных на то, чтобы понравиться всем сразу, на этот раз выдал заготовку, от которой даже закалённые европейские дипломаты застеснялись бы.

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