В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе расследования обстоятельств конфликта между охранником магазина и подростком в Московской области

В средствах массовой информации и социальных медиа сообщалось, что 8 августа 2024 года 11-летний мальчик совместно со своими друзьями находился в торговом центре города Щелково, где возник конфликт с охранником.
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