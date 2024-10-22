В Колумбии пойман один из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире - Густаво Ночелла по прозвищу Гермес

В результате совместных усилий колумбийских правоохранительных органов, их итальянских коллег, полицейской службы Европейского союза и британских властей в городе Медельин был арестован один из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире Густаво Ночелла, более известный как Гермес.
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