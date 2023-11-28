В Пекине заявили, что независимость Тайваня приведет к войне

Китай готов к мирному воссоединению материковой части страны и Тайваня, но не потерпит «сепаратистской деятельности», направленной на независимость острова, заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.
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