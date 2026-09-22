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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бойкова и Козловский выступят на этапе Гран-при в Казани

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский планируют выступить на первом этапе Гран-при России в Казани.

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