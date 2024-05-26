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Калужские новости

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Больше 30 смертоносных находок обнаружили в схроне рядом с калужским селом

Больше 30 смертоносных находок обнаружили в схроне рядом с калужским селом

В лесу в двух километрах от села Букань Людиновского района нашли схрон с 31 взрывоопасным предметом времен войныВ лесу в двух километрах от села Букань Людиновского района нашли схрон с 31 взрывоопасным предметом времен войны.

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