Машинка за миллион: Есть неожиданные варианты

Ждать обвала цен на новые авто или купить «бэушку» — давайте разберемся Иван Рыбин Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Без миллиона рублей в кармане в автосалон нынче заходить бессмысленно, да и при наличии данной суммы грусть-печаль.