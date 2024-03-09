Если посмотреть на мир вокруг, то спрос на автомобили NEV (это китайское определение машин на «новой энергии», New Energy Vehicle, то есть гибридов и электромобилей, его и будем придерживаться) выглядит так: в Китае за прошлый год их было продано 9,5 млн экземпляров, в ЕС — 2,3 млн и в США — 1,4 млн.
От «Ё-мобиля» к «Атому»: как в России создают свой электромобиль
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Ливень
"Офисы и технические лаборатории находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти... и Китае!!!!... " сначала запад воровал разработки, сейчас восток воруети самое смешное они быстрее сделают/реализуют в коммерческую доступность на своих производственных мощностях... и что характерно дешевле... и будет как всегда... пока тлять вновь не начнут понимать что такое секретность и что сначала нужно СДЕЛАТЬ а потом презентовать, а не наоборот. А пока наши напрезентуются, китайцы уже третью-четвертую версию наворованного уже запустят в продажу, заработав ещё больше... и похоже опять за наш счёт...
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