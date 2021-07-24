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Анекдот Кузичева о Путине, Меркель и Польше произвел фурор в студии «Время покажет»

Анекдот Кузичева о Путине, Меркель и Польше произвел фурор в студии «Время покажет»

В новом выпуске аналитической программы «Время покажет» приглашенные эксперты и гости студии обсудили недавнюю сделку США и Германии по проекту «Северный поток – 2», а также не оставили без внимания резкую реакцию Варшавы на данные договоренности.

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Кунка Опанасенко (ТОТЕВА)
А НА ФИГ ВАМ ЭТА ПОЛЬША, БРАТУШКИ?!?
Владимир Самойленко
да нафиг не нужна. как и южный поток.
odyssey2006 odyssey2007
Символы Победы - это наш советский образ жизни, это наша мораль, наша Правда ! Вот, о чём надо говорить, а не байки рассказывать на центральных каналах. . К управлением объектами культурой в Москве и во всей стране большие вопросы. Во имя чего победили наши предки ? Мало даже убрать одного руководителя департамента культуры. Пора в целом пересмотреть , кто насаждает нам западные ценности, какие силы враждебные управляют нашей культурой. Это настоящее бедствие для Москвы. Пора серьёзно разобраться с нарушениями и использованием объектов культуры против населения города. Это и в Масштабах страны всё надо проверить. Вот что сейчас важно !

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