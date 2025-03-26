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Хуснуллин назвал главные риски для стройотрасли

Хуснуллин назвал главные риски для стройотрасли

Рост ключевой ставки сильно повлиял на работу строительной отрасли. Однако из-за инертности сектора последствия будут заметны только через два-три года, заявил вице-премьер Приостановка вывода новых жилых проектов и почти двукратное сокращение выдачи ипотеки являются основными угрозами для строительной отрасли в условиях высокой ключевой ставки.

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