Хуснуллин назвал главные риски для стройотрасли

Рост ключевой ставки сильно повлиял на работу строительной отрасли. Однако из-за инертности сектора последствия будут заметны только через два-три года, заявил вице-премьер Приостановка вывода новых жилых проектов и почти двукратное сокращение выдачи ипотеки являются основными угрозами для строительной отрасли в условиях высокой ключевой ставки.