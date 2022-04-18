Рейтинг WTA. Мугуруса обошла Жабер, Звонарева вернулась в топ-100

В топ-10 Гарбинье Мугуруса обошла Онс Жабер. Камилла Рахимова обновила личный рекорд. Вера Звонарева вернулась в топ-100, Данка Ковинич оттуда выпала.
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