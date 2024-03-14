«Олерон+» планирует построить в Забайкалье 4 мусороперерабатывающих комплекса

В Забайкальском крае к 2026 году планируется построить четыре комплекса по переработке мусора. Об этом заявила генеральный директор регионального оператора «Олерон+» Елена Курдюмова в ходе прямого эфира в соцсети ВКонтакте.
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