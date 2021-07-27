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Турецкий профессор Унал призвал Москву смириться с поставками оружия на Украину

Турецкий профессор Унал призвал Москву смириться с поставками оружия на Украину

Турецко-украинские переговоры касательно поставок вооружения не должны сказываться на отношениях Анкары с Российской Федерацией.

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Sergiy Che
Ну тогда пущай Турция смиряется когда Россия начнёт поставлять оружие курдам...)))

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