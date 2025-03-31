Выявлена реальная озабоченность молодежи

Исследования показывают, что молодые люди больше беспокоятся о своих финансах, нагрузках на работе и незащищенности от работы, чем о социальных сетях, климатическом кризисе и дискуссиях о “культурной войне” .
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