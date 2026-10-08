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Белорусский кроссовер Belgee X50 с атмосферным мотором и «автоматом» покорил российский рынок: что внутри и сколько стоит?

Представьте: компактный кроссовер, который сочетает в себе атмосферный двигатель, плавный «автомат» и доступную цену — всего 2,2 млн рублей.

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