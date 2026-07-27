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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Балтики» о словах Талалаева про возможный уход Бориско: «Именно из-за этого за выживание точно бороться не будем. Андрей Викторович очень эмоционален, тем более после поражения»

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов не считает, что уход вратаря Максима Бориско станет фатальной потерей для команды.

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