Зеленский заявил, что он «сильный лидер», которого якобы «боится Путин»

Где наш Орешник, который Путин громко обещал? Своими ушами слышал слова Путина, что типа "сегодня-завтра выбирают цели и выстрелят". Болтает наш кот Леопольд много, а бояться его перестали совсем!

виталий панов

А что же этот наркоман в бункер забился? И не вылез,пока Путин пообещал его не уничтожать? Наверное забыл об этом в кокаиновым угаре?