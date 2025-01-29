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Зеленский заявил, что он «сильный лидер», которого якобы «боится Путин»

В своем выступлении Владимир Зеленский заявил, что он является «сильным лидером», которого якобы «боится Путин».

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Комментарии
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t
tolip
Не лидер а клоун
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19 час.
М
ММ
Где наш Орешник, который Путин громко обещал? Своими ушами слышал слова Путина, что типа &quot;сегодня-завтра выбирают цели и выстрелят&quot;. Болтает наш кот Леопольд много, а бояться его перестали совсем!
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18 час.
виталий панов
А что же этот наркоман в бункер забился? И не вылез,пока Путин пообещал его не уничтожать? Наверное забыл об этом в кокаиновым угаре?
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17 час.

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