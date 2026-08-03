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FiNE NEWS

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В Кузбассе отменяют лимиты на отпуск топлива на автозаправках

В Кемеровской области постепенно отменяют ограничения на отпуск топлива на автозаправочных станциях. Губернатор Илья Середюк заявил, что ситуация на рынке стабилизировалась: очереди на АЗС уменьшились, а запасы топлива в регионе достигли достаточного уровня.

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