В Кузбассе отменяют лимиты на отпуск топлива на автозаправках

В Кемеровской области постепенно отменяют ограничения на отпуск топлива на автозаправочных станциях. Губернатор Илья Середюк заявил, что ситуация на рынке стабилизировалась: очереди на АЗС уменьшились, а запасы топлива в регионе достигли достаточного уровня.
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