Мошенники повторно обманули дедушку из Петрозаводска

89-летний мужчина столкнулся с аферистами, которые обещали его защитить от повторного обмана, и лишился почти трех миллионов рублей Аферисты связались с 89-летним жителем Петрозаводска под видом специалистов Росфинмониторинга и рассказали о работе с бывшими жертвами мошенников.