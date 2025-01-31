Мошенники повторно обманули дедушку из Петрозаводска

89-летний мужчина столкнулся с аферистами, которые обещали его защитить от повторного обмана, и лишился почти трех миллионов рублей Аферисты связались с 89-летним жителем Петрозаводска под видом специалистов Росфинмониторинга и рассказали о работе с бывшими жертвами мошенников.
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