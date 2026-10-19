Рак легких не всегда связан с личной привычкой к курению. Онколог Миккаэль Секерес в беседе с The Washington Post рассказал, что болезнь может развиваться и у людей, которые никогда не курили.
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