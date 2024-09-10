Театр абсурда
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Театр абсурда

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Уходить, всё-таки нужно вовремя всем. Телепередачам в том числе

Уходить, всё-таки нужно вовремя всем. Телепередачам в том числе

Среда КВН вырастила поразительное количество сограждан гнид. Удивительный концентрат. Почему так? Что с ней было не так? Вопросы не праздные.

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Комментарии
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ЕШ
Елена Шах
Ну... фильмы и сериалы есть: Ликвидация, Отчим, Крик совы, Шифр, Штрафник и.д.
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4 час.
Алексей Сафронов
Увы, очередной позор современного 1 канала решили похоронить на почётном месте.
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4 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Таких шоу полно,есть Малышева,где она показывает как надо делать обрезание,плящущая матка,еврей из Израиля присосался,Поле чудес Якубович,которому пенсия в 70 тыс.мало для похода в ресторан,то же похоронят на Новод---ом кладбище,а как же ?Заслужил! Вообщем 1 ТВ канал полный отстой!
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3 час.

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