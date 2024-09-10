Уходить, всё-таки нужно вовремя всем. Телепередачам в том числе

ЕА

Евгений Алексеенко

Таких шоу полно,есть Малышева,где она показывает как надо делать обрезание,плящущая матка,еврей из Израиля присосался,Поле чудес Якубович,которому пенсия в 70 тыс.мало для похода в ресторан,то же похоронят на Новод---ом кладбище,а как же ?Заслужил! Вообщем 1 ТВ канал полный отстой!