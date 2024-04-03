"Место для жизни": в поселке Большая Берестовица действует уникальный музей белки, варят брендовые сыры, знают и чтут историю края

Лучшие брендовые сыры, единственный в Беларуси музей белки и богатое культурное наследие. Сегодня в рубрике "Место для жизни" расскажем о городском поселке Большая Берестовица на самом западе Гродненской области.
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