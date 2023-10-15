В ООН заявили, что ресурсов у больниц Газы осталось на несколько дней

Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) поделилось информацией о том, что больницы, работающие на территории сектора Газа, которые в связи с блокадой со стороны Израиля лишились электричества, сохранять возможность поддерживать свою деятельность только на протяжении 48 часов.
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