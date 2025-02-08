Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Александра Дан
    Да все они воры ,а рука руку моет ,что еще сказать !!!!!Откуда у них таки...
  • Модест
    Увы, добавить нечего.Откуда у них таки...
  • Владимир Моргунов
    ЭТО НЕ ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК МНОГОСТУЛЬЧАТОМУ. ПОКА-КОЛЕСО, А ДАЛЕЕ ???У автомобиля Вучи...

Врач предупредила об опасности авитаминоза после зимы

Врач предупредила об опасности авитаминоза после зимы

Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, как избавиться от симптомов и последствий авитаминоза. Это достаточно тяжелая форма недостатка тех или иных витаминов при длительном дефиците, либо при нарушении их усвоения.

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