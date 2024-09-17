Medical Insider

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Меланома – лечение в исследовании ниволумабом

В клинике АО «СЗЦДМ» (г. Санкт-Петербург, Просвещение 14/4) проводится лечение метастатической меланомы кожи в рамках рандомизированного двойного слепого клинического исследования эффективности и безопасности препарата BCD-263 (АО «БИОКАД») и препарата Опдиво® у пациентов с метастатической меланомой кожи.

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