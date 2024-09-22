"Абдурахмон немного перепутал": Суд "простил" мигранта, изнасиловавшего дочь участника СВО

Читая эту статью просто хочется плакать. Россияне, где ваша гордость? Почему вы своей лояльностью позволяете беспредельничать этим приезжим дикарям? А если бы с вашим ребенком так поступили?

СТ

Сергей Туренко

На этом фоне может произведено наказание народным судом и судя по действиям судейского сообщества, которое стоит на стороне преступников, это скоро может произойти. Позор правосудию, тем более областного. Знал или нет что насилует несовершеннолетнюю это его проблемы и это отягчающие обстоятельства. Эта тварь кишлачная должна ответить по максимуму и там его нужно опускать до самого выхода из мест заключения с депортацией в кишлак после заключения.