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Царьград

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"Абдурахмон немного перепутал": Суд "простил" мигранта, изнасиловавшего дочь участника СВО

"Абдурахмон немного перепутал": Суд "простил" мигранта, изнасиловавшего дочь участника СВО

В резонансном деле мигранта из Таджикистана, который дважды изнасиловал 16-летнюю девушку в Магнитогорске, наметился новый поворот: Челябинский областной суд внезапно значительно смягчил приговор и вместо 8 лет за совершённое преступление "ценный специалист" отсидит максимум 3,5 года, причём в колонии общего, а не строгого режима, как было в изначальном приговоре.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Читая эту статью просто хочется плакать. Россияне, где ваша гордость? Почему вы своей лояльностью позволяете беспредельничать этим приезжим дикарям? А если бы с вашим ребенком так поступили?
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6 час.
Борис Антонов
Кто-бы яйца ему отрезал!
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6 час.
СТ
Сергей Туренко
На этом фоне может произведено наказание народным судом и судя по действиям судейского сообщества, которое стоит на стороне преступников, это скоро может произойти. Позор правосудию, тем более областного. Знал или нет что насилует несовершеннолетнюю это его проблемы и  это отягчающие обстоятельства. Эта тварь кишлачная должна ответить по максимуму и там его нужно опускать до самого выхода из мест заключения с депортацией в кишлак после заключения.
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2 час.

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