Военная операция в Луганской Народной Республике: российская армия взяла населенный пункт Плетеневка Ольга Вайленко23 января 2024 года, согласно информации от Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области, российская армия успешно взяла под контроль деревню Плетеневка в Луганской Народной Республике (ЛНР).
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