Пожарные Петрозаводска залезли через окно в квартиру пенсионерки

Сотрудники МЧС помогли пожилой жительнице карельской столицы, потерявшей ключи от дома Субботним вечером 13 июля в 20 часов 18 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска из полиции поступил необычный звонок с просьбой о помощи.
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