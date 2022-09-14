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«Интерфакс»: Украина получает израильские системы борьбы с беспилотниками через Польшу

«Интерфакс»: Украина получает израильские системы борьбы с беспилотниками через Польшу

Израильская оборонная компания поставляет в Польшу системы противодействия беспилотным летательным аппаратам, которые впоследствии передаются Украине, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание Zman Yisrael.

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