«Коммерсантъ»: склады стран СНГ переполнены из-за российского параллельного импорта

Это позволило собственникам объектов поднять ставки аренды на 25-30%. Но запускать новые площади инвесторы не спешат из-за сомнений в сохранении текущих маршрутовИзменение логистических маршрутов и рост параллельного импорта в Россию привели к дефициту складов в странах бывшего СССР, а цены на аренду поднялись на 25-30%, пишет «Коммерсантъ».