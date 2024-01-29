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Лучший автомобиль за свои деньги делает не Toyota: раскрыт весь ТОП-6

Когда речь заходит о стоимости, первые автомобили, которые приходят на ум, это Toyota. Впрочем, в 2024-м году лучшими машинами с точки зрения цена/качество оказались отнюдь не бестселлеры Toyota Camry и Corolla, а автомобили другой знаменитой японской марки.

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