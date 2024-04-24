В Китае нашли способ разгонять субмарины до скорости звука

В Китае нашли способ разгонять подводные лодки до скорости звука, пишет «Комсомольская правда». Принцип заключается в создании эффекта суперкавитации, при котором вокруг специальной обшивки подводного корабля вода превращается в пар, что значительно снижает сопротивление во время движения.
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