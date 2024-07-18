Жена Джигана задолжала налоговой 3,8 млн рублей

Жена рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) модель Оксана Самойлова задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 3,82 миллиона рублей, что почти на 46,5 миллиона меньше, чем в мае прошлого года.