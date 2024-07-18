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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Жена Джигана задолжала налоговой 3,8 млн рублей

Жена рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) модель Оксана Самойлова задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 3,82 миллиона рублей, что почти на 46,5 миллиона меньше, чем в мае прошлого года.

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