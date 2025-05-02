Губернатор Владимиров: Беспилотная угроза в Ставропольском крае!

В Ставропольском крае объявлена угроза атаки беспилотниками. Губернатор Владимир Владимиров призвал жителей к бдительности и порекомендовал следить за сообщениями и обращаться за помощью по телефону экстренных служб 112.
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