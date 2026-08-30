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«Дух Анкориджа снова в воздухе»: глава ЦРУ предложил трехсторонний саммит с участием Путина, Зеленского и Трампа

«Дух Анкориджа снова в воздухе»: глава ЦРУ предложил трехсторонний саммит с участием Путина, Зеленского и Трампа

Москва пока молчит, но украинский президент заявил, что не готов к переговорам, пока его считают нелегитимнымВ американской прессе снова заговорили о трехстороннем саммите с участием президента России Владимира Путина, его украинского и американского коллег Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

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