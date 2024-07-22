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«Северсталь» снизила производство стали в 1 полугодии на 8%

Компания «Северсталь» снизила производство стали в 1 полугодии на 8% г/г до 5,22 млн тонн, при этом производство чугуна уменьшилось на 15% г/г до 4,77 млн тонн на фоне проведения ремонта ДП-5, следует из отчетности компании.

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