Компания «Северсталь» снизила производство стали в 1 полугодии на 8% г/г до 5,22 млн тонн, при этом производство чугуна уменьшилось на 15% г/г до 4,77 млн тонн на фоне проведения ремонта ДП-5, следует из отчетности компании.