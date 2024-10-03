Ямалец пригласил к себе домой случайного знакомого и убил его

На Ямале житель Муравленко убил случайного знакомого, которого сам же пригласил к себе в гости. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, 17 июня 2024 года 42-летний житель Муравленко около магазина познакомился с мужчиной и пригласил его к себе домой выпить.