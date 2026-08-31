Путин пообещал зеркальный ответ на захват русских судов

Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне, высказался против морской эскалации и подчеркнул готовность России защищать свои торговые суда в Мировом океане.
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