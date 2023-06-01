Федеральное агентство новостей №1

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в города

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в города

Несколько взрывов прогремело в столице Украины. Предварительно, речь идет о работе ПВО, о чем сообщает мэр Виталий Кличко, а также военная администрация города.

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