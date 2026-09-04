Видеообзор матчей 1/4 финала British Open 2026

Смотрите видеоповтор лучших моментов матчей четвертьфинала Марк Селби vs Джек Лисовски, Лайем Хайфилд vs Стэн Муди, Аарон Хилл vs Джек Джонс, Джадд Трамп vs Чжао Синьтун на Бритиш Опен 2026 Джек Лисовски — Марк Селби (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Смотрите видеоподборку ярких моментов матчей 1/4 финала турнира British Open 2026 в Челтнеме, Англия.
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