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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Москомспорт и «Беговое сообщество» снова открывают «Беговой центр» в «Лужниках». Там можно будет бесплатно заниматься спортом с 1 августа по 8 сентября

1 августа на территории Южного спортивного центра в «Лужниках» откроется бесплатный «Беговой центр» от Москомспорта (Департамент спорта города Москвы) и «Бегового сообщества».

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